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Вышел новый трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

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Премьера новых эпизодов запланирована на 15 марта 2020 года. 

Телеканал HBO выпустил новый трейлер фантастического сериала "Мир Дикого Запад". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании. 

По сюжету в футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада" специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей. В третьем сезоне события развернутся сразу после событий второго сезона. Долорес развивает отношения с Калебом в нео-Лос-Анджелесе и узнаёт, как обращаются с роботами в реальном мире. Тем временем Мейв оказывается в другом парке Делоса, на этот раз с темой Второй мировой войны в фашистской Италии.

Главные роли в сериале сыграют Аарон Пол, Эван Рэйчел Вуд, Лина Уэйт, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт и другие. Премьера новых эпизодов запланирована на 15 марта 2020 года. 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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