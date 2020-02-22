Вышел новый трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада"

Премьера новых эпизодов запланирована на 15 марта 2020 года.

Телеканал HBO выпустил новый трейлер фантастического сериала "Мир Дикого Запад". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании.

По сюжету в футуристическом парке развлечений "Мир Дикого Запада" специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей. В третьем сезоне события развернутся сразу после событий второго сезона. Долорес развивает отношения с Калебом в нео-Лос-Анджелесе и узнаёт, как обращаются с роботами в реальном мире. Тем временем Мейв оказывается в другом парке Делоса, на этот раз с темой Второй мировой войны в фашистской Италии.

Главные роли в сериале сыграют Аарон Пол, Эван Рэйчел Вуд, Лина Уэйт, Тэнди Ньютон, Джеффри Райт и другие. Премьера новых эпизодов запланирована на 15 марта 2020 года.

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