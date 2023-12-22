Вышел геймплейный трейлер шутера Project Tower

Выход игры запланирован на третий квартал 2024 года.

Компания Yummy Games представила новый геймплейный трейлер шутера Project Tower. Игра создана на мощном движке Unreal Engine 5.

Одной из ключевых особенностей новинки является возможность у игроков менять форму своих персонажей. Это позволит им в эффективной борьбе против врагов, а также в решении разнообразных игровых задач. В Project Tower игрокам предстоит исследовать многоуровневую башню для раскрытия ее тайн и обретения свободы.

Выход Project Tower запланирован на третий квартал 2024 года. Игра будет доступна пользователям ПК.

Ранее мы сообщали, что вышел релизный трейлер Call of Duty: Warzone Mobile.

Видео: YouTube / Yummy Games