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Вышел дублированный трейлер фантастического фильма "Битва за Землю"

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Премьерный показ фильма запланирован в России на 28 марта 2019 года.

В сети появился дублированный трейлер фантастического кинофильма "Битва за Землю". Ролик был опубликован на ютуб-канале iVideos.

Сюжет ленты развернется вокруг мира, в котором наряду с людьми живут инопланетные гости. Вместо обещанной утопии, пришельцы берут контроль над бытом и устройством жизни землян. Такое положение вещей не устраивает исконных обитателей планеты.



Режиссером и сценраистом картины выступил Руперт Уайатт, ранее работавший над фильмом "Восстание планеты обезьян". Написать историю ему помог автор "Сражения солдата Келли" Эрик Бини. Главные роли в ленте сыграли Джон Гудман, Вера Фармига, Мадлен Брюэр и другие.

Премьерный показ "Битвы за Землю" запланирован в России на 28 марта 2019 года.

Ранее на Piter.TVУмер 90-летний актер из "Космической одиссеи" Дуглас Рэйн
Видео: ютуб-канал iVideos

Теги: битва за землю , дублированный трейлер , трейлер , фильм
Категории: Лента новостей Культура Кино

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