Вышел дублированный трейлер фантастического фильма "Битва за Землю"

Премьерный показ фильма запланирован в России на 28 марта 2019 года.

В сети появился дублированный трейлер фантастического кинофильма "Битва за Землю". Ролик был опубликован на ютуб-канале iVideos.



Сюжет ленты развернется вокруг мира, в котором наряду с людьми живут инопланетные гости. Вместо обещанной утопии, пришельцы берут контроль над бытом и устройством жизни землян. Такое положение вещей не устраивает исконных обитателей планеты.





Режиссером и сценраистом картины выступил Руперт Уайатт, ранее работавший над фильмом "Восстание планеты обезьян". Написать историю ему помог автор "Сражения солдата Келли" Эрик Бини. Главные роли в ленте сыграли Джон Гудман, Вера Фармига, Мадлен Брюэр и другие.



Премьерный показ "Битвы за Землю" запланирован в России на 28 марта 2019 года.

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Видео: ютуб-канал iVideos