Умер 90-летний актер из "Космической одиссеи" Дуглас Рэйн

Артист умер от естественных причин.

В Канаде на 91-ом году жизни скончался актер Дуглас Рэйн. Известно, что артист умер от естественных причин. Об этом сообщает Toronto Star.

Рэйн родился в марте 1928 году в Виннипеге. Свою карьеру он начал с театра, в котором играл до 1994 года. В 1960 он принял участие в озвучке документального фильма "Вселенная", где его голос услышал режиссер Стенли Кубрик. После этого он пригласил актера принять участие в его знаменитой картине "Космическая Одиссея", где Дуглас озвучил суперкомпьютер HAL 9000.

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Фото: twitter.com/stratfest