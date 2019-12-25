Вирусолог сообщил о том, что Россия приближается к плато по коронавирусу

Заболевших за сутки этой осенью будет больше, чем вестной.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил о том, что Россия приближается к плато по коронавирусу. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Он рассказал, что суточные цифры в статистике заболеваемости будут только увеличиваться на протяжении месяца. При этом количество заразившихся за сутки будет больше, чем весной 2020 года.

Скорее, мы достаточно скоро выйдем на плато. Анатолий Альтштейн, вирусолог

Ранее мы писали о том, что в России зафиксировано 11 615 новых случаев заражения коронавирусом.

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