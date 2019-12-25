Вырос спрос на недвижимость в Ленобласти

Дома и участки Ленинградской области пользуются спросом и растут в цене.

По данным экспертов журнала "Загородное обозрение", в апреле 2021 года спрос на загородные дома Ленинградской области вырос на 15,6%, в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. Отмечен и рост продаж земельных участков - на 5,13%.

Повышенный интерес к объектам загородной недвижимости в комплексе с закрытыми границами и ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, вызвали рост цен во всех категориях: от аренды до продажи готовых домов и участков. Наиболее существенно выросли в цене дома комфорт-класса - на 15,7%. Дома в эконом-классе и элитная недвижимость выросли в цене на 4,5 и 3,2 процента. В среднем, стоимость домов в Ленобласти поднялась за год с 5-6 миллионов до 8-10 миллионов рублей. В элитных поселках в 2021 году ценник вырос до 100-150 миллионов.

Выросший на 4,6% спрос на аренду дач вызвал аналогичный подъем цен. В наиболее востребованных районах области, Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском, стоимость месячной аренды в преддверии летнего сезона, может достигать 100 тысяч рублей за месяц. Однако цены растут и в удаленных от столицы региона Лодейнопольском, Тихвинском и Подпорожском районах. Многие горожане планируют продолжать работать удаленно из дач, коттеджных поселков и загородных домов, и для них находится большое количество различных предложений.

В ближайшее время, по оценкам экспертов, падения спроса на дома и участки в Ленобласти не предвидится, а стало быть, тенденция роста цен на недвижимость во всех категориях сохранится. Вместе с тем, в Санкт-Петербурге на 16% снизился спрос на апартаменты.

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