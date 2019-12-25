Выпуск легковых автомобилей в Петербурге увеличился на 36% в 2021 году

За шесть месяцев текущего года автозаводы Петербурга выпустили более 187 тыс. автомобилей.

В текущем 2021 году автозаводам Петербурга удалось увеличить выпуск легковых автомобилей на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ТАСС отметили, что с января по июнь было выпущено более 187 тыс. автомобилей, когда как в прошлом году было выпущено 137 тыс. авто. Также удалось нарастить объем производства комплектующих деталей более чем в полтора раза.

Также издание "Коммерсант" со ссылкой на данные Петростата отмечает, что за полгода в Петербурге выпустили 123 тыс. машин Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Уточняется, что в Северной столице производят также Nissan и Toyota.

По словам партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, спрос на рынке восстанавливается, производственные показатели растут. Пандемия спровоцировала дефицит некоторых запчастей и расходных материалов, предложение было ограничено, поэтому в первом полугодии произошел закономерный рост.

Ранее мы писали, что коллектив петербургского завода Toyota возобновил работу после летних каникул.

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