Выпуск легковых автомобилей в Петербурге увеличился на 36% в 2021 году

В текущем 2021 году автозаводам Петербурга удалось увеличить выпуск легковых автомобилей на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ТАСС отметили, что с января по июнь было выпущено более 187 тыс. автомобилей, когда как в прошлом году было выпущено 137 тыс. авто. Также удалось нарастить объем производства комплектующих деталей более чем в полтора раза.
Также издание "Коммерсант" со ссылкой на данные Петростата отмечает, что за полгода в Петербурге выпустили 123 тыс. машин Hyundai Solaris и Hyundai Creta. Уточняется, что в Северной столице производят также Nissan и Toyota.
По словам партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, спрос на рынке восстанавливается, производственные показатели растут. Пандемия спровоцировала дефицит некоторых запчастей и расходных материалов, предложение было ограничено, поэтому в первом полугодии произошел закономерный рост.
Ранее мы писали, что коллектив петербургского завода Toyota возобновил работу после летних каникул.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все