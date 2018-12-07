Юная жительница Кронштадта выпала из окна квартиры на 3 этаже после распития спиртного

Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В ночь на 22 июля в полицию обратились жители Кронштадта и заявили, что слышали крики девушки о помощи. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Крики доносились в вечернее время из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на улице проспекта Ленина в Кронштадте. После распития спиртного девушка 2004 года рождения выпала из окна.

Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом затылочной кости, переломом височной кости, шоком 2 степени, в крайне тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы писали, что школьница упала с 6 этажа недостроенного дома в деревне Горбунки.

Фото: Piter.TV