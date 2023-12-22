Винзавод на Синопской набережной признали памятником

С 1923 года предприятие было известно как Водочный завод №1, а в дальнейшем – Ленинградский ликероводочный завод.

Главное производственное здание и спиртохранилище Казённого Винного Завода, принадлежащего Министерству Финансов на Синопской набережной признаны региональным памятником. Об этом заявили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В 1877 году архитекторами Робертом Гедике и Эммануилом Юргенсом были построены здания солодовен, ледников и сараев на прибрежной территории. В 1896 году на месте старого винокуренного завода был возведён Казённый Винный склад по проекту архитектора Александра Иванова. Фасады зданий оформлены в стиле "кирпичной архитектуры".

С 1923 года предприятие было известно как Водочный завод №1, а в дальнейшем – Ленинградский ликёроводочный завод. Во времена Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда там работали преимущественно дети сотрудников завода, жившие в казарменных условиях на территории предприятия.

Ранее мы сообщили о том, что здания киностудии "Ленфильм" признали региональным памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП