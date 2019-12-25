Петербург оказался в топе-3 по числу "вынужденных жаворонков"

Судя по исследованию, каждый третий житель города на Неве собираются на работу в период с 7:00 до 8:30.

Петербург оказался в лидерах городов с вынужденными "жаворонками" – гражданами, которым приходится рано вставать и ехать на работу. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса "Работа.ру".



Судя по результатам, каждый третий житель Северной столицы в рабочие дни просыпается с 7:00 до 8:30. При этом 10% респондентов повезло ещё меньше – они бодрствуют уже в период с 4:00 до 5:30. Наконец, 6% собираются на работу между 8:30 и 10:00, а 3% счастливчиков можно вставать позже 10:00.

В списке населенных пунктов с горожанами-вынужденными "жаворонками" вошли также Хабаровск, Челябинск, Красноярск, Краснодар и Тюмень, Новосибирск и Екатеринбург.

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