В Петербурге осудят виновника смертельного ДТП на Вознесенском шоссе

Несчастье произошло в феврале текущего года.

Дело петербуржца, чья неаккуратная езда привела к смертельному ДТП в Колпинском районе, рассмотрят в суде. Местная прокуратура уже утвердила обвинение и передала материалы в следующую инстанцию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Жесткая авария произошла 14 февраля этого года на Вознесенском шоссе. Водитель "ВАЗа" нарушил ПДД и наехал на опору городского электроснабжения. Столкновение машины со столбом было настолько сильным, что в результате удара на месте погиб пассажир автомобиля. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее мы писали, что полиция возбудила дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП.

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