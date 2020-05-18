Полиция возбудила дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре города, сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.
Отмечается, что в отношении водителя такси и водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).
Напомним, что инцидент произошел на Суворовском проспекте. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 45-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, дети не пострадали.
Ранее мы писали, что на место смертельной аварии на Суворовском проспекте люди приносят цветы.
Видео: Piter.TV
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