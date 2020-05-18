Полиция возбудила дело из-за гибели женщины на тротуаре после ДТП

Автомобиль такси выехал на тротуар и сбил дорожный знак, который упал женщину, стоящую у дороги с двумя детьми.

Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре города, сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

Отмечается, что в отношении водителя такси и водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Напомним, что инцидент произошел на Суворовском проспекте. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 45-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм, дети не пострадали.

Ранее мы писали, что на место смертельной аварии на Суворовском проспекте люди приносят цветы.

Видео: Piter.TV