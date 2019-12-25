Виновница смертельного ДТП в Петербурге отделалась условным сроком

Авария произошла в октябре 2016 года на проспекте Культуры.

В понедельник, 8 февраля, Калининский районный суд Петербурга огласил приговор виновнице аварии, которая произошла в 2016 году у дома №39 на проспекте Культуры, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Водитель Ssang Yong Actyon насмерть сбил 27-летнюю петербурженку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, на скорости 65 километров в час.

Обвиняемая признала вину полностью, но не стала давать показания, а лишь принесла извинения потерпевшей стороне. По словам окружения подсудимой, женщина исправно платит ипотеку, ухаживает за мамой-инвалидом, работает и создает впечатление положительного члена общества.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года с запретом на управление ТС сроком на 2 года. Помимо этого виновница аварии выплатит более 190 тысяч рублей стороне погибшей женщины и еще 75 тысяч за компенсацию на услуги адвоката, а также три тысячи в комитет по здравоохранению.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали лжебизнесменов, обманувших пенсионеров более чем на 2 млн рублей.

Фото: Piter.TV