Петербургский суд отправил в колонию строгого режима двух мужчин по делу о смертельной драке

Петербургский суд признал виновными двух мужчин в деле о смертельно избиении. Прокуратура поддержала решение суда.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они признаны виновными по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным суда, в ночь с 24 на 25 июня 2021 года, находясь в квартире по улице Летчика Пилютова, в ходе возникшего конфликта, обвиняемые жестоко избили потерпевшего.

Избитому удалось самостоятельно дойти до дома, откуда он и вызвал медиков. Однако после госпитализации он скончался.



С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на 7 и 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Оба свою вину не признали.

Ранее сообщалось, что мошенник наткнулся на внучку-следователя петербургской пенсионерки.

Фото: Piter.TV