Мошенник наткнулся на внучку-следователя петербургской пенсионерки

Телефонный мошенник наткнулся на петербургского следователя. Прокуратура занялась этим делом.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении телефонного мошенника. Он признан виновным по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с соучастниками и в крупном размере), части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-служб прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в период с октября по ноябрь 2022 года группа лиц с подсудимым убеждали пожилых граждан, что их родственники стали виновниками серьезных ДТП и предлагали пенсионерам заплатить, чтобы близкие люди смогли избежать уголовной ответственности.

В один из дней мошенник пришел брать деньги у очередной пенсионерки. Оказалась, что ее внучка – сотрудница следственных органов. С ней он и встретился в ее доме.

Общий ущерб всем потерпевшим превысил 3,3 млн рублей. Назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в кадрово полицейский убил сожителя своей бывшей.

Фото: Piter.TV