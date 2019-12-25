Водитель-рецидивист получил год колонии общего режима за пьяную езду в Кронштадте

Петербургский суд вынес приговор лихачу за езду в нетрезвом виде. Прокуратура поддержала государственное обвинение

Прокуратура Кронштадтского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении пьяного водителя. Он признан виновным по часть 2 статья 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в 2020 и в 2021 годах водитель уже был осужден за пьяную езду. В 2022 году он снова был остановлен в Кронштадте в нетрезвом виде, а также отказывался выполнять требования сотрудников ГИБДД, в том числе медицинское освидетельствование.

Суд признал водителя виновным. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии общего режима и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года 6 месяцев.

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Фото: Piter.TV