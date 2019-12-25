Прокуратура Петербурга занялась ленивым отцом и должником по алиментам

Суд Петербурга вынес приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты алиментов.

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, мужчина более полугода не платил алименты на содержание своего ребенка, зная о задолженности, не устраивался на работу.

Профилактические мероприятия и беседы, проводимые правоохранителями, результата не дали, в связи с чем он был привлечен к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась делом пьяного угонщика мотоцикла.

Фото: Piter.TV