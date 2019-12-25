В Петербурге осудили двух воров, похитивших груз из рефрижератора

Мужчины сначала угнали грузовик, затем переложили товар из кузова в свой автомобиль.

Невский районный суд Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы в колонии двух воров, совершивших кражу в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Суд установил, что подсудимые похитили грузовой рефрижератор компании "ТК Мегаполис" с парковки у дома №14 по Российскому проспекту. Злоумышленники пригнали грузовик к дому №25 по улице Ворошилова, где перегрузили товар в свой автомобиль. После кражи мужчины выехали в сторону Ириновского проспекта, но были остановлены полицией.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV