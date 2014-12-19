Прокуратура Петербурга согласилась с решением суда в отношении женщины-организатора проституции на Типанова

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, занимающейся проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией).
По данным ведомства, обвиняемая с начала прошлого лета и до момента задержания решила организовать занятие проституцией другими лицами в квартире на улице Типанова.
Осужденная привлекла к занятиям проституцией 2 девушек.
Московский районный суд признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась ленивым отцом и должником по алиментам.
Фото: Piter.TV
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