Прокуратура Петербурга согласилась с решением суда в отношении женщины-организатора проституции на Типанова

Петербургская прокуратура поддержала обвинение в отношении женщины, которая чтобы заработать, организовала занятие проституцией.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, занимающейся проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией).

По данным ведомства, обвиняемая с начала прошлого лета и до момента задержания решила организовать занятие проституцией другими лицами в квартире на улице Типанова.

Осужденная привлекла к занятиям проституцией 2 девушек.

Московский районный суд признал её виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась ленивым отцом и должником по алиментам.

Фото: Piter.TV

