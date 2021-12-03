Суд дал восемь лет строгача мужчине за попытку убить свою бывшую жену

Петербургская прокуратура поддержала обвинение в отношении мужчины, который хотел лишить жизни бывшую жену. Ей чудом удалось избежать смерти.

Прокуратура Фрунзенского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным суда, вечером августа 2021 года обвиняемый решил убить свою бывшую жену из-за личной неприязни. Подсудимый стащил потерпевшую с дивана, которая, укорачиваясь от ударов, смогла выбежать в ванную комнату. После этого он догнал ее и стал душить.

Женщине удалось избежать смерти с помощью собственных сил. Суд назначил виновному восемь лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что на 10-й Советской родители нашли труп дочери.

Фото: Piter.TV