Мужчина из Сестрорецка получил 12 лет строгого режима за крупную партию наркотиков

Вынесен приговор о незаконном обороте запрещенных веществ

Прокуратура Курортного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в крупном размере), части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в январе 2023 года в Сестрорецке мужчину задержали сотрудники полиции с поличным при сбыте крупной партии психотропных веществ. Часть психотропных веществ и наркотических средств также обнаружены и изъяты по месту его жительства.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти контрабандисты получили 28 лет колонии на двоих.

Фото: Piter.TV