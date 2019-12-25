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Суд Петербурга дал 3 года условно хулигану с ножом на остановке
Сегодня, 15:36
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Суд Петербурга дал 3 года условно хулигану с ножом на остановке

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Вынесен приговор мужчине, ударившему ножом прохожего. Прокуратура поддержала обвинение.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Артема Нефедова. Он признан виновным по пунктам "д, з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предмета используемого в качестве оружия). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, зимой 2020 года подсудимый у остановки общественного транспорта "ул. Р. Зорге" у д. 27 по ул. Доблести из хулиганских побуждений нанес потерпевшему удар тычковым ножом в область груди, после чего с места преступления скрылся.

Потерпевший сообщил, что помирился с подсудимым. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.

Ранее сообщаось, что первоклассница получила рану живота, упав на пакет с грибами и ножом в Вырице.

Фото: Piter.TV

Теги: нож, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Общество,

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