Бывшая сотрудница петербургского банка осуждена условно за похищенные у клиентов миллионы

На протяжении восьми лет женщина подделывала заявления и подписи и списывала у клиентов деньги.

Бывшей сотруднице петербургского банка, признанной виновной в крупном мошенничестве, вынесли приговор. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры 10 июля, женщина осуждена на 4 года условно.

Установлено, что экс-специалист коммерческого банка на протяжении восьми лет пользовалась доступном к сведениям о клиентах банка и их счетах. Женщина изготавливала поддельные заявления от имени шести клиентов банка на перевод денег и подделывала их подписи. Затем злоумышленница вводила своих коллег в заблуждение, получала чужие деньги в кассе или переводила их на счета своих знакомых. Таким образом, мошенница обогатилась на 4 с лишним миллиона рублей.

В суде женщина признала себя виновной, раскаялась, частично возместила ущерб банку. Инстанция посчитала, что подсудимая сможет исправиться без реальной изоляции от общества. Приговор еще не вступил в законную силу.

81-летняя петербурженка может остаться без квартиры из-за долга перед банком в 173 миллиона рублей.

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