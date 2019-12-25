Вильфанд предупредил об опасной погоде в нескольких регионах России

В Гидрометцентре предупредили о ливнях и шквальном ветре.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде в нескольких регионах страны. По словам специалиста, в Крыму. Сочи, Северной Осетии, Ставрополье, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Красноярском крае, а также Ростовской и Саратовской областях на 14 и 15 августа можно ожидать сильные порывы ветра. Они составят до 20-27 метров в секунду. Также на этих территориях прогнозируются ливни, град, грозы.

Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Это близко к ураганному ветру. . Роман Вильфанд, представитель Гидрометцентра РФ

Эксперт пояснил, что особо опасная ситуация сложится над Крымом, где пройдут "небывалые дожди" и шквальный ветер до 25 метров в секунду. Ожидается выпадение более 50 мм осадков. В Краснодарском крае в морской акватории возможно формирование смерчей.

В субботу в Петербурге ожидается небольшой дождь и +21 градус.

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