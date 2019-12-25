Вылет самолета из Петербурга в Москву задержали из-за драки пассажиров

Мужчины не смогли поделить место и устроили потасовку прямо в салоне самолета.

Вечером 24 ноября авиарейс Петербург – Москва не смог вовремя вылететь из Пулково из-за драки двух пассажиров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Как стало известно стражам порядка, два пассажира не смогли поделить место и устроили потасовку прямо в салоне самолета. На тот момент авиалайнер еще не успел взлететь, и пилотам пришлось вернуть судно к терминалу.

Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции. В настоящий момент ведутся допросы по факты случившегося.

По расписанию самолет должен был вылететь из Петербурга в Москву в 20:10. Однако из-за непредвиденной ситуации его вылет состоялся на час позже – в 21:05.

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