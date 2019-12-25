Вылет рейса из Читы в Москву задержали из-за неисправности самолета

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса предусмотренных правилами услуг.

Вылет рейса авиакомпании S7 из Читы в Москву задержали из-за неисправности самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Утром 21 февраля по местному времени самолет должен был вылететь из аэропорта Читы в сторону столицы. Однако в связи с технической неисправностью воздушного судна рейс задержали. Вылет перенесли на 16:30 (10:30 мск). В ведомстве добавили, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

Ранее мы сообщали, что самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за ухудшения состояния пассажира.

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