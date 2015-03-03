Виктор Бут выразил уверенность в победе Путина на выборах

Депутат считает, что россияне снова окажут доверие Владимиру Путину.

Одна из причин, по которой главу государства Владимира Путина россияне снова изберут президентом Российской Федерации - возвращение русских людей обратно в страну. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал депутат Ульяновского Законодательного собрания Виктор Бут.

Я уверен... за то, что он пошел на такие сложные решения для того, чтобы вернуть русских людей, которые оказались по какому-то соглашению в одну ночь живущими на чужбине, опять в России. Виктор Бут, депутат

Напомним, что Владимир Путин ранее озвучил спикеру парламента Донецкой народной республики Артему Жоге о собственных планах выдвигаться на новый президентский срок. Подобная просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента страны с участникам торжественной церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.

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Фото и видео: Telegram / РИА новости