Житель Красногвардейского района предстанет перед судом за выкинутую на прохожего бутылку

Хулиган на два года может лишиться свободы.

Сотрудники прокуратуры Красногвардейского района отправили в суд уголовное дело за выкинутую на голову прохожему бутылку. Преступление расценили как хулиганство, которое причинило тяжкий вред здоровью человека. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Стеклянную бутылку объемом 0,75 литра выкинули из окна кухни на проспекте Маршака в июне 2018 года. Она пролетела 15 этажей и приземлилась на голову потерпевшего, который отправился в больницу с тяжелыми травмами.

Обвиняемый полностью признал свою вину и теперь ждет наказания. За свой меткий бросок он на два года может лишиться свободы.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в отеле на площади Александра Невского нашли мертвого туриста из Германии.

Фото: Pixabay