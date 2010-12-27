Температура воздуха составит 1-3 градуса.

В пятницу, 20 декабря, стало известно о том, что на Петербург надвигается северо-западный вихрь с осадками. Об этом сообщил на своей страничке в Facebook ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Санкт-Петербург окажется в передней части следующего облачного вихря. Связанный с ним теплый атмосферный фронт, надвигаясь с северо-запада, сделает погоду облачной и местами вызовет небольшие осадки", —сказано в сообщении.

В городе ожидается плюсовая температура. К выходным столбики термометров покажут до +3 градуса. Ветер будет дуть юго-западный, с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление упадет ниже нормы — 757 мм рт. ст.

Ранее мы сообщали о том, что шторм ушел из Петербурга и унес с собой тепло.

Фото:pixabay