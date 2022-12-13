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В 2023 году системами видеонаблюдения оснастят 200 остановок в Петербурге
Сегодня, 21:08
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В 2023 году системами видеонаблюдения оснастят 200 остановок в Петербурге

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Благодаря устройствам представители Комтранса смогут быстрее корректировать маршруты общественного транспорта. Также видеонаблюдение поможет сохранить целостность остановочных павильонов.

За 2023 год 200 остановочных павильонов в Северной столице оборудуют камерами системы видеонаблюдения. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

По словам чиновника, инициатива поможет представителям городского комитета по транспорту быстрее корректировать маршруты общественного транспорта, выполнять профилактику правонарушений в повседневной жизни Петербурга и во время проведения массовых мероприятий. Также видеонаблюдение поможет сохранить целостность остановок. Казарин добавил, что камеры показывают хорошую статистику по идентификации лиц. 

Также в первом полугодии 2023-егоСмольный продолжит реализацию проектов по внедрению систем сквозной видеоаналитики и системы "Умный двор". 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в 2023 году будет более 1200 камер для фиксации нарушений ПДД.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, умные камеры видеонаблюдения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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