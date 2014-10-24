В Петербурге планируют вдвое увеличить число видеокамер на улицах

В рамках проекта "Безопасный город" уже было установлено 67 тыс. камер.

За время осуществления проекта "Безопасный город" в Северной столице было установлено 67 тыс. камер наружного видеонаблюдения. Сейчас их число готовятся увеличить вдвое — до 120 тыс. штук Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин в своём Telegram-канале.

Также руководитель рассказал об итогах работы СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр" за последние 8 месяцев, отметив, что камеры позволяют свести к минимуму криминальные происшествия на городских улицах.

В дополнение к этому будет расширяться и система видеонаблюдения на дорогах. Так, в 2023 году планируется разместить 280 новых комплексов фотовидеофиксации на 70-ти перекрестках. Эта мера также способствует снижению ДТП.

Кроме того, Каазин подвёл итоги работы "Службы 112": за рассматриваемый период среднее число вызовов за сутки составило 10,5 тыс.

Ранее мы сообщили о том, что держатели ЕКП получат новые возможности.

Фото: Piter.TV