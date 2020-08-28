Видео: водитель сбил пешехода на набережной реки Фонтанки

Пешеход переходил дорогу по "зебре".

Пешеход попал под колеса авто на набережной реки Фонтанки утром 28-го августа. Piter.TV получил видео с момента происшествия.

Авария произошла у дома №141, это случилось после того, как авто спустилось с Красноармейского моста.

Красноармейский мост через Крюков канал "с горбинкой" и за ним не видно переход. Знаки водителей не останавливают. Уже не первый раз сбивают людей тут. написал очевидец.

О состоянии пешехода не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Лифляндской пострадала несовершеннолетняя пассажирка.

Видео: Piter.TV

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK