Видео: выборгские дети познакомились с роботами в День защиты детей

Сотрудники и обучающиеся выборгского Центра инновационного молодежного творчества "ФабЛаб" вышли в центральный парк, чтобы познакомить детей с работой 3D принтеров, фрезеров и роботами, которых также создают в стенах центра.

Интересная палатка появилась в парке в самый подходящий день: международный День защиты детей. Среди других увеселительных мероприятий ФабЛаб явно выделялся тем, что предлагал не эмоции, а ценные для будущего знания. Заинтересованным детям и их родителям рассказали о работе 3D принтеров, плоттеров и фрезерных станков, а также познакомили с другими прогрессивными технологиями.

Желающие смогли прямо на месте записаться в кружки. На выбор детям были предложены кружок робототехники, 3D моделирования, а также языковые курсы и группы выходного дня.

В нашем центре можно сделать все, что угодно. [...] Мы реализовываем творечкие проекты детей, связанные с инженерией. Сейчас например, в нашем центре реализовывается проект связанный с медициной, это тренажер для рук людей перенесших инсульт. – Екатерина Сироткина, руководитель Центра молодежного инновационного творчества "FABLAB"

По словам руководителя Центра молодежного инновационного творчества, подобные выходы должны быть основой работы центра, потому что главная задача ФабЛаба - знакомить и заинтересовывать молодежь в техническом творчестве. Очень вероятно, что это будет не разовой акцией, а палатку с 3D принтерами можно будет увидеть в парке и в другие дни.

Видео: Piter.TV