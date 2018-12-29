Видео: в поселке Ленинское Выборгского района открылось помещение Совета ветеранов

Новое помещение Совета ветеранов будет открыто ежедневно.

В минувшую пятницу, 11 января, в поселке Ленинское Выборгского района состоялось торжественное открытие помещения Совета ветеранов. Мероприятие прошло при содействии администрации Выборга и района, а также председателя Выборгского Совета ветеранов Владимира Остапчука.

Председатель Выборгской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и государственной службы Владимир Остапчук поблагодарил за содействие главу муниципального образования Владимира Курносова, главу администрации поселения Сергея Тищенкова и депутата Законодательного собрания Ленинградской области Ильдара Гилязова.

В рамках мероприятия участники говорили о работе ветеранской организации и наметили планы на будущее.

На сегодняшний день выборгская ветеранская организация ведет активную деятельность в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления. Для эффективной работы руководство Выборгского района оказывает всестороннюю поддержку, помощь в реализации проектов и решении различных вопросов.

Новое помещение Совета ветеранов будет открыто ежедневно.

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Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО