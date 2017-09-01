Видео: в центре Рязани водитель без прав сбил пешехода

В сети появилось видео, как в центре Рязани на пешехода наезжает автомобиль.

СМИ сообщают, что ДТП произошло поздно вечером 31 августа на Первомайском проспекте в Рязани.



На кадрах видно, как мужчина, который двигался по тротуару вдруг начал перебегать дорогу, несмотря на то, что до пешеходного перехода было несколько метров и горел красный сигнал светофора. В результате опасной "пробежки" 23-летний пешеход попал под колеса автомобиля Kia Rio.



За рулем машины находился 32-летний горожанин, который был лишен водительских прав. С места аварии водитель скрылся, однако вскоре его нашли полицейские.



Видео: YouTube/Дороги Рязани