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Видео: в центре Рязани водитель без прав сбил пешехода

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В сети появилось видео, как в центре Рязани на пешехода наезжает автомобиль.

СМИ сообщают, что ДТП произошло поздно вечером 31 августа на Первомайском проспекте в Рязани.

На кадрах видно, как мужчина, который двигался по тротуару вдруг начал перебегать дорогу, несмотря на то, что до пешеходного перехода было несколько метров и горел красный сигнал светофора. В результате опасной "пробежки" 23-летний пешеход попал под колеса автомобиля Kia Rio.

За рулем машины находился 32-летний горожанин, который был лишен водительских прав. С места аварии водитель скрылся, однако вскоре его нашли полицейские.

Видео: YouTube/Дороги Рязани

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Категории: Новости России

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