Видео: в Выборгском районе стартовала подготовка к отопительному сезону

Координировать подготовку к отопительному сезону будут администрации городских и сельских поселений, а также созданная администрацией Выборгского района межведомственная комиссия.

Администрацией Выборгского района организована территориальная межведомственная комиссия по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов. Решения, принимаемые этой структурой, являются обязательными для всех предприятий, организаций и учреждений.

5 июня состоялось первое совещание по подготовке к отопительному сезону. Его провел заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко. Представители теплоснабжающих и ресурсоснабжающих предприятий, администраций муниципальных образований, а также организаций, ответственных за содержание объектов Минобороны, жилого фонда и зданий социального назначения, сообщили о планах по объемам предстоящих ремонтных и нормативных работ.

На сегодняшний день уже установлены сроки по завершению гидравлических испытаний объектов жилфонда, зданий социального значения, согласно региональным нормам. Так, управляющим организациям получить паспорта готовности к отопительному сезону необходимо в срок до 15 сентября, ресурсоснабжающим – до 15 октября.

Проверка готовности исполнителей коммунальных услуг к отопительному сезону осуществляется администрациями районов с привлечением специалистов Государственной жилищной инспекции и других надзорных органов.

Видео: Piter.TV