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Видео: в Выборгском районе прошел день физкультурника

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Районная администрация и общественная организация "Фаворит Выборг" сделали всё, чтобы праздник запомнился всем участникам, среди которых не только профессиональные спортсмены.

8 августа на стадионе "Авангард" прошел спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. Прошли спартакиады при полупустых трибунах. Ради безопасности сократили и количество участников в командах - вместо 20 человек одобрили 12.

Спартакиада прошла среди команд предприятий и организаций Выборгского района. Первый этап спартакиады - легкоатлетическая эстафета и полоса препятствий "Большие гонки". Это и соревнования по мини-футболу, и стрельба из пневматики, и прыжки в длину.

В этот день также состоялись турниры по волейболу, теннису и шахматам.

Мероприятия на следующий день прошли в Приморске: соревнования по дартсу, гиревому спорту, футболу, пляжному волейболу. Дети от 3 до 13 лет состязались в велогонке. 
 

Теги: выборг, день физкультурника
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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