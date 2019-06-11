Видео: в Выборге прошла спартакиада летних площадок "Веселая эстафета"

Сегодня, 11 июня, на стадионе "Авангард" в Выборге прошла "Спартакиада летних площадок". На соревнованиях побывал корреспондент Piter.TV.
Началом мероприятия стала церемония торжественного открытия. Участие в спартакиаде приняли ученики средних общеобразовательных учреждений Выборгского района.
Организаторами спартакиады выступили Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования Выборгского района, а также некоммерческое объединение "Фаворит Выборг".
Видео: Piter.TV
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