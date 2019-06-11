Видео: в Выборге прошла спартакиада летних площадок "Веселая эстафета"

Участие в спартакиаде приняли ученики средних общеобразовательных учреждений Выборгского района.

Сегодня, 11 июня, на стадионе "Авангард" в Выборге прошла "Спартакиада летних площадок". На соревнованиях побывал корреспондент Piter.TV.

Началом мероприятия стала церемония торжественного открытия. Участие в спартакиаде приняли ученики средних общеобразовательных учреждений Выборгского района.

Организаторами спартакиады выступили Комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации муниципального образования Выборгского района, а также некоммерческое объединение "Фаворит Выборг".

Видео: Piter.TV