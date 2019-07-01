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Видео: в Выборге отпраздновали День молодежи

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В рамках праздника состоялся концерт с участием столичной группы "МОХИТО", гостьи из Финляндии Dj Caroline и выборгской вокалистки Татьяны Самохваловой в составе группы Bloomticket.

В минувшую пятницу, двадцать восьмого июня, в Выборге отпраздновали День молодежи. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.

Праздничный фестиваль прошел в сквере у клуба "Балтика" (пересечение улиц Прогонная и Краснофлотская). 

В рамках праздника состоялся концерт с участием столичной группы "МОХИТО", гостьи из Финляндии Dj Caroline и выборгской вокалистки Татьяны Самохваловой в составе группы Bloomticket. Участниками фестиваля стали более тысячи человек. 

Организаторами мероприятия выступили комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи". Сквер 

Видео: Piter.TV 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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