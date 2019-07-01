Видео: в Выборге отпраздновали День молодежи

В рамках праздника состоялся концерт с участием столичной группы "МОХИТО", гостьи из Финляндии Dj Caroline и выборгской вокалистки Татьяны Самохваловой в составе группы Bloomticket.

В минувшую пятницу, двадцать восьмого июня, в Выборге отпраздновали День молодежи. На мероприятии побывал корреспондент Piter.TV.

Праздничный фестиваль прошел в сквере у клуба "Балтика" (пересечение улиц Прогонная и Краснофлотская).

В рамках праздника состоялся концерт с участием столичной группы "МОХИТО", гостьи из Финляндии Dj Caroline и выборгской вокалистки Татьяны Самохваловой в составе группы Bloomticket. Участниками фестиваля стали более тысячи человек.

Организаторами мероприятия выступили комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи". Сквер

Видео: Piter.TV