Видео: в Тихвине коровы вышли на прогулку по городу

Местные жители обратили внимание на прогуливающихся животных.

Стадо коров заметили в городе Тихвин Ленобласти. Информацией об этом поделились очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Тихвин" 7 октября.

Коровы прогуливались возле Дома быта. Водителям пришлось быть особенно острожными, так как животные вышли на дорогу, но не создали серьезных помех для движения.

Пользователи в социальных сетях пошутили, что коровы "вышлы на девичник". Другие озадачились вопросом, где в этот момент находился пастух.

Ранее Piter.TV пообщался с зооэкспертом, которая объяснила опасность домашних хищных питомцев.

Видео: vk.com/47tihvin