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Видео: в Тихвине коровы вышли на прогулку по городу

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Местные жители обратили внимание на прогуливающихся животных.

Стадо коров заметили в городе Тихвин Ленобласти. Информацией об этом поделились очевидцы из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Тихвин" 7 октября.

Коровы прогуливались возле Дома быта. Водителям пришлось быть особенно острожными, так как животные вышли на дорогу, но не создали серьезных помех для движения. 

Пользователи в социальных сетях пошутили, что коровы "вышлы на девичник". Другие озадачились вопросом, где в этот момент находился пастух. 

Ранее Piter.TV пообщался с зооэкспертом, которая объяснила опасность домашних хищных питомцев. 

Видео: vk.com/47tihvin

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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