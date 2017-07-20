Видео: в Петербург прибыли военные корабли для участия в Дне ВМФ

Мобильный репортер прислал в редакцию Piter.TV видео с военными кораблями, пришвартованными и Университетской набережной.

Санкт-Петербург с каждым днем все активнее готовится к Дню ВМФ. Напомним, что он пройдет 30 июля: в этом году Северная столица станет центром празднования Дня Военно-морского флота.

Накануне в Неву начали прибывать военные корабли, которые станут участниками масштабного праздника. Наш мобильный репортер снял несколько боевых машин, "припаркованных" у Университетской набережной. В кадр попали корвет "Стойкий" (четвертый корвет новейшей серии кораблей 203380) и фрегат Адмирал Макаров (спущен на воду в 2015 году, Черноморский флот должен принять его на вооружение только в этом году).

Судна выглядят идеально чистыми и подготовленными к празднику. Военные корабли уже вызывают интерес у зевак: люди охотно фотографируют их и снимают на видео.

Ранее на сайте Piter.TV была опубликована праздничная программа дня ВМФ в Петербурге и районах города.

Видео: канал Piter.TV