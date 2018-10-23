Зима близко: в Ленобласти замечен первый снег

В Выборгском районе дороги покрылись первым снегом.

В Выборгском районе Ленинградской области местные жители рассказали о выпавшем снеге. Зимние осадки затронули западную часть региона. Белый покров замечен около ермилово по направлению в Санкт-Петербург. Уже в ночь на 24 октября синоптики прогнозируют похолодание до минус двух градусов по Цельсию. Очевидцы поделились фотографиями и видеозаписями погодного явления в социальных сетях.

Также специалисты предупреждают водителей о том, что в ближайшее время на трассах возможен гололед и изморозь.

Напомним, Виталий Милонов требует наказать"Эрарту" за лифчик из ежей.

Фото и видео: Вконтакте/Юлия Цветкова