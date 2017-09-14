Видео: в Кении на прогулку вышли редкие белые жирафы

В сети появилось видео, снятое сотрудниками организации по охране природы в Кении. На кадрах прогуливаются два редких сетчатых жирафа белой окраски.

В сеть проникло видео, снятое сотрудниками организации по охране природы в Кении. На кадрах запечатлены два сетчатых жирафа - мать и детеныш редкой белой окраски.



О белых жирафах сотрудникам организации по охране природы сообщили местные жители. Отправившись в поселок "Ишакбини" в округе Гарисса на северо-востоке страны, защитники природы действительно нашли их там.



Впервые о белых жирафах стало известно в июне 2016 года.



Как сообщают специалисты, жирафы страдают от генетического расстройства под названием лейкизм — мутации, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.



Напоминаем, что в декабре прошлого года эти животные были занесены в Международную Красную книгу как "находящееся в уязвимом положении".

Видео: YouTube/ Guardian Wires