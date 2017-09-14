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Видео: в Кении на прогулку вышли редкие белые жирафы

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В сети появилось видео, снятое сотрудниками организации по охране природы в Кении. На кадрах прогуливаются два редких сетчатых жирафа белой окраски.

В сеть проникло видео, снятое сотрудниками организации по охране природы в Кении. На кадрах запечатлены два сетчатых жирафа - мать и детеныш редкой белой окраски.

О белых жирафах сотрудникам организации по охране природы сообщили местные жители. Отправившись в поселок "Ишакбини" в округе Гарисса на северо-востоке страны, защитники природы действительно нашли их там.

Впервые о белых жирафах стало известно в июне 2016 года.

Как сообщают специалисты, жирафы страдают от генетического расстройства под названием лейкизм — мутации, вызывающей частичную потерю пигментации наружного покрова у животных.

Напоминаем, что в декабре прошлого года эти животные были занесены в Международную Красную книгу как "находящееся в уязвимом положении".

Видео: YouTube/ Guardian Wires

 

 

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Категории: Мировые новости

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