Видео: в Индонезии крокодил утащил под воду шамана

В сети появилось видео, как крокодил утаскивает под воду заклинателя крокодилов.

Пользователей сети поразило видео, как в Индонезии крокодил утащил под воду заклинателя крокодилов.



Как сообщают СМИ, индонезийцы попросили у заклинателя крокодилов найти пропавшего местного жителя. По их словам, что мужчина купался в реке, когда на него напал крокодил.



"Крокодилий шаман" начал читать различные заклинания в воде, но его постигла та же участь. Рептилия утащила мужчину за собой.



Отмечается, что уже на следующий день полиция выловила из реки два тела. При этом полицейские подчеркнули, что крокодил не тронул заклинателя. По мнению правоохранителей, он задохнулся.





Видео: YouTube/Infosmr TV

