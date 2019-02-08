Видео: в Большой Ижоре растаявший снег заливает квартиры

Специалисты УК не спешат помогать, а лишь обещают.

Жительница Ломоносовского района пожаловалась на прохудившуюся крышу, из-за которой ее квартиру затапливает растаявший снег. В редакцию Piter.TV попал видеоролик из квартиры пострадавшей.

Известно, что женщина с годовалым ребенком проживает в доме 11Б по улице Нагорной в поселке Большая Ижора. В видеоролике видно, как вся квартира заставлена посудой, в которую стекает снег. Женщина отметила, что в доме уже не хватает кухонной утвари, чтобы подставить под капающую с потолка воду. По ее словам, она сильно переживает, что жидкость попадёт на электропроводку, что может привести к пожару.

УК не спешит помогать жительнице Большой Ижоры. Однако уже всю неделю от специалистов лишь слышатся обещания, которые не воплощаются в реальную жизнь. Хозяйки квартиры отметила, что снег с крыши не убирали ни разу за всю зиму.

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Видео: Piter.TV