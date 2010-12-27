В Петербурге нарисовали граффити со снежинкой-"террористом"

Таким образом художник хотел напомнить жителям и властям города о плохой уборке городе от снега и наледи.

В пятницу, 8 февраля, одну из улиц Северной Столицы украсил новый стрит-арт, посвященный плохой уборке улиц. Местный художник Миша Маркер нарисовал щитке с подписью "Санкт-Петербург" снежинку, концы которой украшают лица, похожие на террористов в маске.

Свою работу арт-инсталлятор обозвал "Грустным тромбоном", а сам рисунок сопроводил надписью "Terrorists win", что переводится как "Террористы побеждают". Предположительно, таким образом художник хотел напомнить жителям и властям города о плохой уборке городе от снега и наледи, в результате которой произошло несколько несчастных случаев, в том числе и смерть студента химико-фармацевтического университета.

Ранее на городе на Неве уже появлялось несколько картин, посвященных схожей теме:

"Лопата Беглова"

"Катастрофа"

"Беглов, убери сосулю"

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Фото: социальные сети