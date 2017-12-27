Видео схватки человека и свиньи на крыше фуры взорвало социальные сети

В киевской области мужчина пытался удержать свинью, которая устроила побег через крышу фуры.

Свинка из города Белая Церковь захотела продлить себе жизнь и решила ускользнуть от своего хозяина, который старался удержал ее за хвост. Видео, появившееся в социальных сетях, удивило пользователей.

Каким образом тяжелое животное очутилось на крыше не известною. Понятно одно – свинья совершенно не боялась прыгать с высоты грузовика.

Мужчина отчаянно пытался помешать животному спрыгнуть. Он тянул животное за хвост, но это ему мало помогло. Свинья самоотверженно прыгнула на дорогу и скрылась с места.

Видео: ВКонтакте / РУССКАЯ ВЕСНА (rusvesna.su)