Полицейские Сибири сняли странный клип про свою работу

Мнение пользователей на этот счет разделилось.

Сибирская транспортная полиция сняла необычный ролик, вызвавший резонанс у пользователей интернета.

В клипе под название "Три линии судьбы" сотрудники СФО поют под фонограмму про свою работу, имитируют руками взлеты самолета или движение волн. Как рассказала режиссер клипа, начальник культурного центра окружного управления транспорта МВД Наталья Басова, все танцующие полицейские до последнего не знали, что выступают в роли актеров, поэтому действовали экспромтом. Музыку и текст песни также написала Басова. На съемки видео ушло две недели.

Ролик был опубликован на YouTube канале "Советская Сибирь" и за несколько дней собрал несколько тысяч просмотров. Мнение пользователей по поводу ролика разошлось. У кого-то ролик вызвал улыбку, а кто-то считает творчество полицейских недостойным существования.

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Видео: youtube/ Советская Сибирь ­