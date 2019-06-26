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Видео: работники системы дошкольного образования отчитались за работу в 2018-2019 году

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Преподаватели и руководители образовательных учреждений дошкольного образования приняли участие в бизнес-игре.

Сегодня, 26 июня, в МДЦ "Виктория" прошла бизнес-игра, в процессе которой сотрудники заведений дошкольного образования пытались разобраться и найти решения для существующих в отрасли проблем. Для этого собравшиеся разделились на команды и провели импровизированный мозговой штурм, после чего обсудили его результаты. 

Встреча в игровой форме прошла в рамках публичного доклада комитета образования по итогам работы системы дошкольного образования в 2018-2019 учебном году.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, дошкольное образование, итоги 2018-2019 года, образование, отчет, отчет за итоги работы, система образования
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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