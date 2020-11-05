Видео: под Выборгом перезахоронили воинов Красной армии

Поисковики нашли 58 останков.

4 октября на мемориале "Петровка" прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения бойцов и командиров Красной армии, погибших в июне 1944 года в ходе Выборгской наступательной операции.

На мероприятии присутствовали поисковые отряды, глава Каменногорского городского поселения, представители Дома молодежи, жители города.

Поисковики нашли 58 останков. В ходе архивной работы установили личности двух бойцов. Рядовой Сычев и рядовой Банников служили в 45 и 63 гвардейских стрелковых дивизиях.

Рядового Банникова поисковики обнаружили в районе поселка Пальцево. При нем была ложка с нацарапанной на ней фамилией и значок "Гвардия". Также в ходе архивной работы поисковики установили, что у солдата на родине осталась вдова с двумя сыновьями, которые затем переехали в Омск.

Подробности о жизни рядового Сычева установить пока не удалось.

К сожалению, мы не можем узнать имена многих погибших, не можем узнать в какой точно день они погибли, много сведений ушло, но мы будем делать то, что в наших силах. Вячеслав Скоков, командир поискового отряда "Карельский вал"

По словам заведующего выставочным залом "Выборг – город воинской славы" Владимира Быкачева, в настоящее время продолжаются поисковые работы и найдены еще полторы тысячи солдат и офицеров, которые в дальнейшем будут увековечены на данном захоронении.

